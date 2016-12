Nächtigungsrekord im Bezirk Landeck

06.12.2016, 10:00 Uhr

Der Bezirk Landeck ist mit 8,6 Mio. Nächtigungen (+4,3 Prozent) in Tirol auf dem zweiten Platz.

BEZIRK LANDECK (joli). Nur der Bezirk Schwaz liegt im Tourismusjahr 2015/2016 mit 9,4 Mio. Nächtigungen (+3,8 Prozent) vor Landeck.Der Bezirk Landeck konnte im Winter 2015/16 6,1 Mio. Nächtigungen (+2,7 Prozent) und in der Sommersaison 2016 2,5 Mio. Nächtigungen (+8,4 Prozent, 195.000 mehr als im Vergleich zum Vorjahr) verzeichnen.Zu den drei nächtigungsstärksten Gemeinden im Bezirk zählen Ischgl (+0,1 Prozent, 1,5 Mio. Nächtigungen), Serfaus (+5,8 Prozent, 1,2 Mio. Nächtigungen) und St. Anton (+4,9 Prozent, 1,2 Mio. Nächtigungen). Mit 1 Mio. Nächtigungen und einem Plus von 8,4 Prozent legt Fiss tirolweit am stärksten zu.

Aufwind für den Sommer

Personalmangel

"Das Allzeit-Hoch vom Sommer des Vorjahres konnte deutlich getoppt werden. Landeck kann sich mit 2,5 Mio. Nächtigungen über den besten Sommer seit Beginn der Tourismus-Aufzeichnungen im Jahr 1973 freuen", erklärt WK-Geschäftsstellenleiter Otmar Ladner. "Auch die Urlauberzahl brachte einen absoluten Rekordwert. Mit 600.000 Gästen weilten mehr Urlauber denn je in der Region. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag unverändert wie im Vorjahr bei 4,2 Tagen."Startete man im Mai/Juni noch mit einem Minus von 5,2 Prozent so konnte man bereits im Juli ein starkes Plus von 10,8 Prozent und im August plus 10,7 Prozent verzeichnen. Im September gab es einen leichten Rückgang von 0,4 Prozent, doch der hervorragende Start am Kaunertaler Gletscher sorgte für ein Plus von 24,4 Prozent. Serfaus (+8,3 Prozent, 440.000 Nächtigungen), Fiss (12,7 Prozent, 366.000 Nächtigungen), Nauders (+2,7 Prozent, 218.000 Nächtigungen), St. Anton (+15,8 Prozent, 185.000 Nächtigungen), Galtür (+1,6 Prozent, 150.000), Kaunertal (+5,4 Prozent, 134.000 Nächtigungen) und Ischgl (-7,4 Prozent, 128.000 Nächtigungen) sind nicht nur die nächtigungsstärksten Gemeinden im Sommer im Bezirk Landeck, sondern platzierten sich auch unter den Top-50 in Tirol. Nächtigungseinbußen sind nur vereinzelt zu verzeichnen. Die Bezirkshauptstadt Landeck fährt mit einem Minus von 12,1 Prozent den höchsten Rückgang ein.Das Sommerangebot soll in den Bezirken noch weiter steigen: "Wir möchten das Verwalltal als Erlebnistal ausbauen und verstärkt in das Bike- und E-Bike-Angebot investieren", so Martin Ebster, TVB Geschäftsführer St. Anton. Im Tiroler Oberland soll die Fendler Schlucht durch einen Wildbachtrail attraktiver werden. Allein bei den Bergbahnen Nauders konnte man durch den 3-Länder-Enduro-Trail 15.000 Fahrten verzeichnen, erklärte TVB-GF Manuel Baldauf.Von Seiten des TVBs TirolWest setzt man in dieser Wintersaison auf einen Shuttleservice, der Gäste in die nähergelegenen großen Skigebiete bringt, berichtete Obmann Konrad Geiger."Die Buchungslage für den Winter ist gut – Wir sind leistungsfähig, aber es fehlt uns ein bisschen an politischer Unterstützung", sprach WK-Tourismussprecher Alexander von der Thannen den Personalmangel an. Michaela Gasser, Geschäftsführerin TVB Tiroler Oberland/Kaunertal betonte: "Die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Täler muss für die Gäste und das Personal besser werden. Wenn die Anbindung nicht stimmt, findet man auch schwieriger Personal." Auch TVB Serfaus-Fiss-Ladis Geschäftsführer Josef Schirgi sieht den Personalmangel als großes Problem: "Wir haben Gäste, aber keine Mitarbeiter."