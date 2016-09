Die Räuber und andere menschliche Regungen

30.09.2016, 17:04 Uhr

Im Volkstheater ist das „Narrenschiff“ von Katherine Anne Porter zu sehen (Next: 5.10.) und ein Gastspiel von Servus TV „Die Räuber“ am 18.10. (Infos und Tickets: www.volkstheater.at).

Und die Eigenkreation „Schikander“ im Raimundtheater (Infos und Tickets: www.musicalvienna.at). Hörproben versprechen Interessantes.„Offene Burg“ ist das Leitmotiv des Burgtheaters für 2016/17. Eine besondere Vorstellung gibt es am 4.10. – „Mutter Courage und ihre Kinder“, bei der die Hauptdarstellerin Maria Happel zur Kammerschauspielerin ernannt wird. (Infos und Tickets: www.burgtheater.at).Im Wiener Konzerthaus spielen am 7.10. die Wiener Symphoniker auf. Nikolai Lugansky am Klavier und Jiří Bělohlávek als Dirigent bringen Sergej Prokofjews Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 C-Dur op. 26 und Antonín Dvořáks Symphonie Nr. 9 e-moll op. 95 «Aus der Neuen Welt» zur Aufführung. Im Anschluss an das Konzert findet im Zyklus Fridays@7 der Konzertausklang mit Nikolai Lugansky und Dolby's Around statt. Infos und Tickets: www.konzerthaus.at.Eine Ausnahmeerscheinung ist Georges Prêtre. Er steht am 11.und 12.10. am Pult der Symphoniker im Musikverein. Mit Rudolf Buchbinder musiziert der 92-jährige Beethoven, Strauss und Ravel. Infos und Tickets: www.musikverein.at.RH