Der passende Start in den „40er“ mit dem Nachbarschaftsfest

28.08.2016, 12:08 Uhr

WILHERING (nikl). Die Zwillingsbrüder Christian und Thomas Mayer freuten sich gleich doppelt über den Gewinn eines Nachbarschaftsfestes der BezirksRundschau Linz-Land.

Kulinarischwe Stärkung bis spät in die Nacht

Christian Mayer: „Wir konnten es gar nicht glauben, als der Redakteur der BezirksRundschau angerufen hat.“ Nachbarn, Freunde und Verwandte trafen sich am vergangenen Samstag mit den Geburtstagskindern am Streicherhof in Wilhering, um ordentlich in den Geburtstag hineinzufeiern.Der 40. Geburtstag ist nicht irgendein Datum. „Die Feier wird sicher bis spät in die Nacht dauern. Die kulinarische Stärkung: Grillfleisch vom Sparmarkt Schnabl und das Trauner Bier passen perfekt für die Feierstunden“, freuten sich die Mayers.

