So bleiben Sie auch bei eisigen Temperaturen fit

16.01.2017, 00:00 Uhr

Der Grund, warum wir in der kalten Jahreszeit dennoch anfälliger für Infekte sind, liegt am oft geschwächten Immunsystem. Regelmäßiger Sport stärkt die Abwehrkräfte und auch über Spaziergänge im Freien freut sich der Körper. Durch das Tageslicht bildet sich im Körper Vitamin D, das die Zellen des Immunsystems aktiviert. Diese wiederum erkennen und bekämpfen kranke Zellen.

Die Ärztekammer OÖ verrät, wie man auch im Winter fit und gesund bleibt und hat dafür einige Tipps parat:• Nicht zu dick anziehen, denn durch starkes Schwitzen kühlt der Körper leicht aus.• Ordentlich aufwärmen, damit die Muskulatur gut durchblutet wird.• Durch die Nase ein- und durch den Mund ausatmen, um die Lunge zu schützen.• Rutschfeste Schuhe mit einem guten Profil tragen, um Stürze zu vermeiden.• Trotz Kälte nicht aufs Trinken vergessen, gerne auch wärmende Tees.• Kalte Füße mit Wollsocken, passenden Schuhen und anschließend warmen Fußbädern wärmen. Wenn die Füße zum Beispiel beim Eisstockschießen geradenicht gebraucht werden, werden sie nicht so stark durchblutet.• Auf die Pflege vor und nach dem Aufenthalt im Freien nicht vergessen: Lippen, Gesicht und Hände regelmäßig eincremen und den Körper mit Vitaminen und Mineralstoffen durch gesunde Ernährung versorgen, am besten mit Wintergemüse, Salat und Obst. Die Hände so oft wie möglich mit Seife oder desinfizierendem Handgel waschen.Hat einen doch eine Erkältung erwischt oder das Glatteis zu blauen Flecken geführt, am besten rasch den Hausarzt aufsuchen! Dieser ist die erste Anlaufstelle bei Erkältung, Grippe und Verletzungen.