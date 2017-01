So fit sind die Fitness-Hotspots im Lungau!

18.01.2017, 07:30 Uhr

Wir haben uns letzte Woche das Alive 656, den SV Bushido Tamsweg und Samsunn Sport angeschaut!

LUNGAU (pjw). "Acht bis neun Prozent der ÖsterreicherInnen gehen ins Fitnessstudio; im Lungau sind es ungefähr fünf Prozent", weiß Fitnesscoach Toni Klein. "Im Lungau ist dieses Bewusstsein noch nicht so ausgeprägt wie in anderen Bezirken", erklärt er und weist darauf hin, wie wichtig es ist, seine Muskeln zu kräftigen: "Die Muskulatur nimmt ab dem 25. Lebensjahr ein wenig ab, ab dem 50. Jahr dann stark. Deine Muskeln gehören gepflegt, sonst verlierst Du sie!"

Alive 656

SV Bushido Tamsweg

Samsunn Sport

Toni Klein betreibt das Fitnessstudio "Alive 656" in Sankt Michael. Spezialgebiete dort sind Rückentraining, Abnehmen und Figur, Personal-Training, gesundheitsorientiertes Krafttraining, Seniorentraining oder auch Faszientraining. Ein kostenloses Probetraining ist jederzeit möglich. Die monatliche Mitgliedschaft ist ab 49 Euro erhältlich. "Wir wollen effiziente Gesundheitslösungen mit ganzheitlichem Konzept anbieten", betont Klein. Im Alive 656 geht man mit der Zeit: sämtliche Trainingsgeräte sind personalisiert; man hält einfach seinen Chip zum Panel und schon stellt sich das Gerät auf die Bedürfnisse der Person ein. Wer will, bekommt die Trainingsergebnisse auf das Smartphone; auch der Coach schaut sich von Zeit zu Zeit die Leistungen der Kunden am Tablet an, um etwaige Nachjustierungen vorzunehmen, oder Tipps zu geben. Das Alive 656 eignet sich sowohl für Fortgeschrittene als auch für Trainingseinsteiger jeden Alters.Toni Klein ist auch der Vizepräsident des gemeinnützigen Vereins Bushido Tamsweg. Im Gegensatz zum Alive 656 ist hier wenig digital; es sind konventionelle Kraftsport-Geräte vorhanden. Das Training dort ist daher auch günstiger: auf den Monat heruntergerechnet kostet es 29 Euro (exklusive der einmaligen Einschreibegebühr von 49,99 Euro). Doch auch im Bushido trainiert man nicht alleine: Abends, von Montag bis Freitag, ist ein Coach vor Ort.Magdalena Fellacher und Marc Degold führen das Fitnessstudio "Samsunn Sport" in Maria-pfarr. Das Basis-Angebot gibt's um 36 Euro pro Monat (siehe Info-Kasten). Ab 46 Euro pro Monat kommt zum Basis-Paket hinzu: umfangreiche Leistungsdiagnostik (alle vier Monate), individuelle Abstimmung des Trainingsplans auf den Kunden. Fellacher und Degold empfehlen dieses 46-Euro-Paket. Versteckte Kosten gibt es keine; einmalig zu zahlen ist das Eintrittsband um 35 Euro. Sonstige Besonderheiten: Es gibt auch Einzeleintritte oder 10er-Blöcke. Zielgruppen: Anfänger bis Fortgeschrittene von Jung bis Alt.