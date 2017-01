Alltagsbewegungen für mehr Lebensqualität

"Wer rastet, der rostet", heißt es im Volksmund. Je weniger man sich im Alltag bewegt, desto mehr büßt der Körper im Laufe seine Lebens an Kondition und Kraft ein. Um bis ins hohe Alter fit zu bleiben, kann man schon mit einfachen Übungen im Alltag dem "Rosten" entgegenwirken.Schon 10 Minuten Bewegungshäppchen täglich reichen!Doch wie können Sie mehr Bewegung in Ihren Alltag einplanen?Und warum sollten Sie genau jetzt damit beginnen?Wie Sie mehr Bewegung in Ihren Alltag bringen, erfahren Sie bei unserem Vortrag!

Beginn: 18:30 UhrOrganisatorischer Hinweis: Bitte in bequemer Kleidung kommen!EINTRITT FREI!Anmeldungen unter 050 899-1254 oder poechlarn@noegkk.at