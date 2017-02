Kneippen ist gesund – das wissen 370 Ternitzer

03.02.2017, 05:30 Uhr

Maria Lechner wurde zur neuen Vorsitzenden gewählt.

BEZIRK NEUNKIRCHEN (unger). Mit cirka 370 Mitgliedern zählt der Kneipp-Aktiv-Club Ternitz zu den größten Vereinen der Stadt Ternitz. Mit einem großen Sport-, Freizeit-, Ernährungs- und Gesundheitsangebot sorgt der Verein für ein breites Betätigungsfeld. Bei der Mitgliederversammlung konnte Bürgermeister LAbg. Rupert Dworak der neuen Vorsitzenden Maria Lechner herzlich zur einstimmigen Wahl gratulieren. „Ich bedanke mich beim bisherigen Obmann Ernst Bauernfeind für seine beispielhafte Aufbauarbeit in den letzten 12 Jahren, die den Kneipp-Aktiv-Club Ternitz zu einer Institution für gesundes Leben in unserer Stadt gemacht hat und wünsche der neuen Vorsitzenden Maria Lechner für ihre wichtige Funktion alles Gute“, so Bürgermeister LAbg. Rupert Dworak.

Breit gefächertes Angebot

Unterstützt wird die neue Vorsitzende von ihrer Stellvertreterin Elisabeth Dworak und Kassier Rudolf Barta. Der Kneipp-Aktiv-Club bringt mit seinem breit gefächerten Angebot Bewegung in die Ternitzer Bevölkerung. 7 Gymnastik-Gruppen, 2 Tanz-Gruppen, Line Dance, monatlich geführten Wanderungen und Nordic Walking-Touren halten die Mitglieder und Kneipp-Freunde auf Trab. Mit der Betreuung des Kräutergartens im Herrenhaus-Areal, Kräuterwanderungen sowie Kochkursen und Vorträgen bildet auch der Bereich der gesunden Ernährung eine wichtige Säule im Aktivitäts-Spektrum des Kneipp-Vereins.