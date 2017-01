Jahresauftakt der Joiser Jugend

Bei der offiziellen Jahresauftaktveranstaltung wurden unter anderem die kommenden Vorhaben für das bevorstehende Jahr 2017 besprochen. Als Obfrau der Joiser Jugend fungiert die 20-jährige Nina Wilhelm, welche sich wie ihr Stellvertreter Stefan Niessl sowie ihr Finanzreferent Daniel Knabl auch in anderen örtlichen Vereinen engagiert und damit fest im Dorfleben integriert ist. Einer der Gründungsmitglieder ist Joiser Jugendgemeinderat Sascha Krikler, welcher wie zahlreiche weitere Jugendliche das junge Team aktiv unterstützen wird und sich für die Anliegen der Jugend im Gemeinderat einsetzt.„Für ein funktionierendes Dorfleben ist es enorm wichtig, dass junge Leute die Chance haben das örtliche Geschehen aktiv sowie selbstständig mitzugestalten. Die vorbildliche generationenübergreifende Gemeinschaft von Jugendlichen von 16 bis 30 Jahren ist keine Selbstverständlichkeit, worauf ganz Jois stolz sein kann“, freut sich Krikler.

