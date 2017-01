Nußdorf: Bücherei |

Das Katholische Bildungswerk, der Katholische Familienverband, die Bücherei, sowie der Kindergarten und die Volksschule Nußdorf laden am 13. Jänner zum Vortrag "Was Kinder stark macht!". Der Vortrag ist für Eltern von Kindern im Kindergarten- und Volksschulalter.

In unserer Gesellschaft ist es zur „Unkultur“ geworden, sich vor allem auf Fehler und Defizite zu konzentrieren. Kinder, die dauernd darauf hingewiesen werden was sie alles nicht können, werden entmutigt, ihr Selbstwert und ihr Selbstvertrauen leiden. Kinder brauchen Ermutigung, um sich gut entwickeln zu können und stark und selbstbewusst mit den Anforderungen des Kindergarten- und Schulalltags zurecht zu kommen. Wie können wir unsere Kinder konkret ermutigen und unterstützen, ein gutes Selbstwertgefühl zu entwickeln?

Beginn ist um 20 Uhr in der Bücherei Nußdorf. Referentin des Abends ist Elternbildnerin Elisabeth Tschojer. Eintritt: freiwillige Spenden.