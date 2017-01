Am schnellsten tippte eine Sillianerin

16.01.2017, 11:44 Uhr

Caroline Mair, die 2016 die Landesmeister-Meisterschaften gewann, bewies erneut ihre Höchstform und somit kommt die Bundesmeisterin im Tastaturschreiben (Jugendklasse) aus Sillian.

Der Bewerb findet via Internet statt. Nach der Online-Freischaltung stehen exakt 30 Minuten zu Verfügung, einen vorgegebenen Text so weit wie möglich und möglichst fehlerfrei, abzutippen. Siegerin Caroline Mair schaffte in dieser Zeit 11.532 Anschläge. Das entspricht 6,4 Anschlägen pro Sekunde. Somit braucht sie beim Tippen für das Wort „Lienz“ nicht einmal eine Sekunde.Die Spannung hielt bis zum Schluss an: Ein Hustenanfall hat das junge Schreibtalent in den letzten „Wettschreibminuten“ eingebremst. Die Texte bei Bundesmeisterschaften sind für alle Teilnehmer die gleichen und sehr anspruchsvoll. Beim aktuellen Bewerb ging es um ein Thema aus der Biologie. Viele Umlaute und „scharfe ß“ sowie Fachvokabeln waren eine Herausforderung.HAK/HAS Direktor Josef Pretis freute sich über den Bundessieg und dass so viele Schüler für das Erreichen der anspruchsvollen Mindestkriterien ein Diplom erhielten. Die erfolgreichen Schülerinnen und Schüler haben schon das nächste Ziel vor Augen: Die WM im Juli 2017 in Berlin.