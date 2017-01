Schulrat Josef Scharf: Verdienstvoll für die Gemeinde

13.01.2017, 08:52 Uhr

Bürgermeister Ök. Rat Anton Gonaus würdigt das Wirken des Schulrates: „Mit herrlichen Fotos bei Diavorträgen wie „Kirchberg in alten Ansichten“, unsere „Gemeinde im Wandel der vier Jahreszeiten“ oder „Kirchberg vor 100 Jahren“ begeistert Josef Scharf die Besucher bei vielen Gemeindeveranstaltungen immer wieder auf‘s Neue. Dafür gebührt im großer Dank.“ Gemeinderat Johann Scherner meint ergänzend dazu: „Bei der Gemeinde-Seniorenweihnachtsfeier hat Schulrat Scharf die neue Diapräsentation ‚Kirchberg – Heute‘ mit tollen Motiven gezeigt. Da steckt viel Arbeit dahinter. Die 230 Besucher in der Kirchberghalle haben alle begeistert applaudiert.“ Der engagierte Hobbyfotograf hat die Gemeinde auch mit Fotos und Texten bei der Zusammenstellung der Infotafeln für die Kirchberger Dirndlrunde und bei der Herstellung des Panoramabildes am Skywalk unterstützt. Zwanzig Jahre lang war Josef Scharf für den Verschönerungsverein im Rahmen der Aktion „Kirchberg im Blumenschmuck“ tätig und hat die Blumenpracht bei Wohnhäusern, Geschäften und Bauernhöfen mit Fotoaufnahmen festgehalten. Er trägt viel zum kulturellen Leben in der Gemeinde bei: So wurden der Bildband „Kirchberg in alten Ansichten“ mit vielen historischen Fotos und der Kirchberger Marterlführer von ihm zusammengestellt, um nur einige Beispiele zu nennen.Für die Pfarre Kirchberg führt Josef Scharf seit Jahren die Pfarrchronik, hilft beim Team des Pfarrblattes mit, hat die Auflage des Kirchenführers zusammengestellt und macht Fotos bei kirchlichen Ereignissen. Bei Landschaftsaufnahmen nimmt er sich für lohnenswerte Motive sehr viel Zeit. Die vielen Aktivitäten von Josef Scharf wurden von der Gemeindevertretung schon vor einiger Zeit mit der Verleihung des „Ehrenzeichens für besondere Verdienste in Silber“ gewürdigt.