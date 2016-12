Taxenbacher Advent 2016 / Abend der Chöre

18.12.2016, 13:11 Uhr

Taxenbach

So liegt er in der Luft, der Duft von warmen Glühwein und Tannennadeln, wenn man durch die geschmückten Straßen und Gassen von Taxenbach schreitet, in denen sich die Menschen gegenseitig eine „besinnliche Zeit“ und ein „Frohes Fest“ wünschen. Sie strahlen aus den Fenstern, die beleuchteten Figuren der Weihnacht und von weitem erklingt das Gesänge der Chöre, aus der Dechantskirche Taxenbach.

So war es auch am Samstag, als in der Dechanskirche, der Taxenbacher Advent gefeiert wurde. Viele Chöre aus Taxenbach und Umgebung stimmten auf das letzte Adventswochenende ein.Eröffnet wurde der Abend durch die Weisenbläser und den danach warmen aber auch zum Nachdenkenden Worte des Vizebürgermeisters Maximilian Präauer.Der Kirchenchor Taxenbach, die Spirit Girls, Wolkenlos und die Gruppe Viergesang waren nur einige, die mit ihrem Gesang die vielen Besucher in eine vorweihnachtliche Stimmung versetzten.Eines der Highlights war das das Krippenspiel der NMS Taxenbach, was die Weihnachtsgeschichte erzählte.Nach den abschließenden Worten des Vizebürgermeisters sangen alle Chöre zusammen.Ein Abend zum Genießen.