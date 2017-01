FIS Rennen am Naglköpfl

Am Samstag und Sonntag den 21. und 22. Jänner finden am Naglköpfl wieder die traditionellen City FIS Rennen am Naglköpfl statt. Die Starts erfolgen jeweils um 09.30 (1. Durchgang) und um 12.15 (2. Durchgang).