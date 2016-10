Gablitzer Musikantenstammtisch feiert runden 100er

07.10.2016, 17:15 Uhr

Gratulation zum 100er

"Auf die nächsten 100!"

Jeder bringt sein Instrument, seine Stimme oder einfach seine Musikbegeisterung und über den Abend ergeben sich die unterschiedlichsten Konstellationen. Das Konzept hat offenbar Erfolg und so war auch der kürzlich erfolgte 100. Musikantenstammtisch Garant für Stimmung und gute Laune und einen restlos vollen Saal. Bürgermeister Michael Cech hatte für die Organisatoren zum Jubiläum Gablitztorten mitgebracht, über die sich Familie Starnberger und die beiden Initiatorinnen freuen durften.Michael Cech: „Wie so oft haben sich zu Beginn dieser Idee manche Gedacht, Musikantenstammtisch in Gablitz, geht so etwas? Es geht, und was ich am tollsten finde, jedes Monat treffen sich hier musikbegeisterte, bringen ihre Instrumente mit und spiel einfach drauf los. In der heutigen „Entertainmentgesellschaft“ lehnen sich viele zurück und wollen einfach „bespaßt“ werden. Beim Musikantenstammtisch nehmen kreative Leute einfach das Zepter in die Hand und sorgen für Unterhaltung für sich und andere. Ich freue mich schon riesig auf die nächsten 100 Ausgaben.“Erfolgsrezept ist aber nicht nur, dass es in Gablitz so viele musikalische Menschen gibt, auch die gemütliche Atmosphäre und hervorragende Küche beim Schreiber spielt eine große Rolle. Auch Kulturreferentin Manuela Dundler-Strasser und die Gemeinderätinnen Ingrid Schreiner und Astrid Wessely liessen sich von der guten Stimmung beim Jubiläumsstammtisch mitreissen.