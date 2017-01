Polizei klärte Rangelei im Hotel Hohnecker

20.01.2017, 11:50 Uhr

GABLITZ. Wie ein Regionaut berichtet, rückte die Gablitzer Polizei kürzlich in die Flüchtlingsunterkunft im Hotel Hohnecker aus.Vizebürgermeister und Polizist Peter Almesberger, zugleich Sicherheitsbeauftragter der Polizei Gablitz und der Gemeinde Gablitz, berichtet: "Es wurde Anzeige erstattet, weil es ein Gerangel bzw. eine Streiterei gab. Ein Kollege hat es vor Ort erhoben, dabei wurde festgestellt, dass Körperverletzung im Raum steht." Im Zuge dessen wurde die Rettung verständigt. "Alle Beteiligten sagten dann sie seien nicht schlimm verletzt, unterschrieben einen Revers und das war's. Auslöser war ein Fremdbesuch in einem Zimmer, der zu einem Streit führte", so Almesberger weiter: "Das ist eine ganz normale Vorgehensweise. Seitens der örtlichen Polizei werden jetzt sämtliche Einvernahmen durchgeführt." Ein Abschlussbericht ergeht dann an die Staatsanwaltschaft St. Pölten, wo entschieden wird ob die Angelegenheit weiter verfolgt wird.aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier