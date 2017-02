Schwerer Verkehrsunfall auf der A 1

16.02.2017, 09:34 Uhr

Es war ein sonniger und trockener Vormittag, als ein Klein-Transporter rechts von der Fahrbahn in Fahrtrichtung Salzburg abkam. Der Transporter fuhr auf eine Böschung auf und überschlug sich in weiterer Folge mehrfach, bevor das Fahrzeug von mehreren Bäumen aufgehalten wurde.

Während das Fahrzeug einen Totalschaden erlitt, war der Lenker glücklicherweise in der Lage, sich selbst aus dem Transporter zu befreien.Die Einsatzkräfte wurden umgehend alarmiert. Bereits nach kurzer Zeit traf die Einsatzmannschaft des Notarzteinsatzfahrzeuges (NEF) des Roten Kreuzes Purkersdorf-Gablitz gemeinsam mit einem Rettungswagen des Samariterbund Purkersdorf, der Freiwilligen Feuerwehr Pressbaum, Polizei Purkersdorf und der ASFINAG am Unfallort ein.Während der Patient vom Notarzt und den Rettungskräften untersucht wurde, kümmerten sich Feuerwehr, Polizei und ASFINAG um die Absicherung der Unfallstelle und die Bergung des verunfallten Fahrzeuges.Trotz der oberflächlich leichten Verletzungen wurde der Patient für weitere Untersuchungen in das Landesklinikum St. Pölten transportiert.Das Rote Kreuz Purkersdorf-Gablitz bedankt sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Samariterbundes, der Freiwilligen Feuerwehr Pressbaum, der Polizei Purkersdorf und der ASFINAG für die ausgezeichnete Zusammenarbeit!Bei Ersteintreffen bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn muss der Eigenschutz sowohl für Ersthelferinnen und Ersthelfer als auch Rettungskräfte stets an oberster Stelle stehen. Möglichkeiten sich hierbei abzusichern sind:• Warnblinkanlage• Pannendreieck• Warnweste• Erste-Hilfe-VerbandskastenVor Absetzen des Notrufs 144 sollte der Leitsatz „Selbstschutz vor Fremdschutz“ berücksichtigt werden, welcher unter anderem in den Erste-Hilfe-Kursen des Roten Kreuzes Purkersdorf-Gablitz unterrichtet wird.Nähere Informationen hierzu unter: