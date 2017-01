Wirtschaftsbund Wolfsgraben: Mit Elan ins neue Jahr

20.01.2017, 16:35 Uhr

Auch viele Vertreter des Wirtschaftsbunds Breitenfurt-Laab waren gekommen, denn man sei sich einig, dass auch außerhalb der eigenen Gemeindegrenzen viel Potential für Synergien bestehe, schilderte Obfrau Gerti Krejci: "Darum wollen wir Unternehmer uns heute über die Gemeindegrenzen hinweg besser kennen lernen und bestmöglich vernetzen." Neben Breitenfurts Bürgermeister Ernst Morgenbesser und Franz Hruby, Obmann des WB Breitenfurt-Laab, folgen auch WB-Teilbezirksobmann Wolfgang Ecker, Vizebürgermeister Christian Trojer und Raiffeisenbank-Chef Alfons Neumayer der Einladung.

"Steuerdschungel 2017"



Zwei silberne Ehrennadeln

Nach einer kurzen Begrüßung gab die Mauerbacher Steuerberaterin Sandra Schreiblehner Einblicke in den "Steuerdschungel 2017". Denn in so manchen Steuerreformen der letzten Jahre sei einiges zum Nachteil vieler Unternehmer verändert worden, umso wichtiger sei es "zu wissen welche Instrumente man nehmen kann um Steuern planbar und steuerbar zu machen", so Schreiblehner, die viele Tipps für die anwesenden Unternehmer parat hatte.Bevor mit einem Buffet des Landgasthauses Kühmayer zum gemütlichen Teil des Abends geladen wurde, wurde zwei WB-Mitgliedern für ihre langjährige Treue gedankt: Christian Trojer und Robert Edlinger erhielten die Silberne Ehrennadel.