08.01.2017, 22:04 Uhr

Am Donnerstag, den 5. Jänner 2017, fand ab 19 Uhr das traditionelle weihnachtliche Volksmusikkonzert im Museum im Grünen Haus in Reutte statt.Es sangen und spielten; das Elmer Blech, der Göfner 4Xang (Göfis in Vorarlberg), der Lechtaler Viergesang, die Brüder Wechselberger (Weißenbach am Lech), das Blockflötenensemble der LMS Reutte-Außerfern (Leitung: Notburga Ihrenberger) und die Museumsmusig. Die Texte und die Programmgestaltung stammte wie all die Jahre zuvor von Klaus Wankmiller.Reutte (as). Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch das weihnachtliche Volksmusikkonzert im Grünen Haus. Lange vor dem 5. Jänner waren die Karten bereits alle vergriffen und entsprechend war das Haus bis auf den letzten Platz gefüllt. Nach kurzer Begrüßung durch Obmann Ernst Hornstein, führte Klaus Wankmiller durch das diesjährige Programm. Neues Jahr neue Gruppen, daher war auch dieses Konzert einzigartig, wie alle anderen zuvor. Über drei Stockwerke verteilt gab es für das Publikum, Sänger, Bläser und Streicher die ihrerseits alles dran setzten aus diesem Abend etwas ganz besonderes zu machen.Neues war in diesem Jahr auch die "Live-Übertragung" aus dem ersten Stock in das Erdgeschoss. So konnten sich die Besucher, die sonst nur etwas zu hören hatten, auch ein Bilde zu den Musikanten machen. Diese Neuerung kam so gut an, dass diese Konzertveranstaltung in Zukunft wohl nur noch so durchgeführt wird.Großartige Musik, passend zum Ambiente des Museums und hernach, wie immer, Ziachkiachle mit Glühwein oder Punsch. Beim Gemeinsamen Zusammensein im Foyer, gab es neben diesen kulinarischen Feinheiten auch. noch zahlreiche gesangliche Zugaben. Dieser Abend war ein echtes Erlebnsis und wird lange in Erinnerung bleiben.