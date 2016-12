Schwerer Verkehrsunfall in St. Georgen bei Obernberg

10.12.2016, 11:08 Uhr

Drei Verletzte forderte ein Unfall am 9. Dezember auf der Wippenhamer Landesstraße in St. Georgen bei Obernberg.

ST. GEORGEN. Laut Polizei bog ein junger Mann aus Neuhofen/I. um 15:25 Uhr mit seinem Lkw mit Tandemachsanhänger von der Wippenhamer Landesstraße nach links in die Geinberger Landesstraße ein. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw, der von einer Frau aus Kirchdorf gelenkt wurde. Beim Frontalzusammenstoß wurden die beiden Lenker unbestimmten Grades und ein Pkw-Beifahrer schwer verletzt. Nach Versorgung durch den Notarzt wurden die Verletzten ins Krankenhaus Ried/I. eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Die FF St. Georgen bei Obernberg am Inn führte mit 15 Mann die Aufräumarbeiten durch.