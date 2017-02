Auch Preuner für Demo-Beschränkungen

08.02.2017, 10:18 Uhr

Demos ohne konkreten Anlass

Demonstrationsrecht muss geschützt werden

"ÖVP spielt mit dem Feuer"

Er betont auch, dass hinter vielen Demonstrationen gar kein echtes politisches Anliegen stehe, sondern es primär um kommerzielle Interessen von bestimmten Vereinen gehe. „Es scheint in manchen Fällen tatsächliche Absicht hinter einer Demonstration zu sein, dass ein Verein ein Lebenszeichen setzt und damit Beitritte oder Spendengelder lukrieren will. Das ist zwar grundsätzlich legitim, es ist aber nicht einzusehen, dass unter den Auswirkungen und Behinderungen Wirtschaft und Mitmenschen zu leiden haben.“Kritik kommt von der Bürgerliste, für die eine derartige Einschränkung nicht in Frage kommt. "Freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit sind zwei der wichtigsten Bürgerrechte in Österreich – egal wann und wo. Sie stellen das Kernstück der Demokratie dar. Das Demonstrationsrecht gehört zu den grundlegenden demokratischen Rechten einer freien Gesellschaft. Dieses Recht darf nicht beschnitten werden, sondern es muss geschützt werden", macht Bürgerliste-Gemeinderätin Ingeborg Haller klar und erinnert in diesem Zusammenhang an Wackersdorf, Zwentendorf und Hainburg.Auch die Neos wollen die Meinungsfreiheit der Bürger nicht einschränken. "Die Freiheit der Bürger darf nicht zur Diskussion stehen. Wenn Harald Preuner die verfassungsmäßig garantierten Freiheitsrechte einschränken will, dann spielt er mit dem Feuer. Eigenverantwortung und eine freie Gesellschaft wiegen mehr als polizeistaatliche Kontrolle“, stellt Neos-Klubobmann Sebastian Huber klar.