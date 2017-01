Ist das derzeitige Schulsystem ansprechend für junge Salzburgerinnen und Salzburger?

20.01.2017, 19:08 Uhr

Salzburgs SchülervertreterInnen diskutieren über das Schulsystem.

Salzburg – Am Donnerstag, dem 19.01.2017, trafen sich Schülervertreterinnen und Schülervertreter aus dem ganzen Land Salzburg zum „1. Landesweiten SchulsprecherInnen-Treffen“ im Schuljahr 2016/17 – einer Veranstaltung der Landesschülervertretung Salzburg und Akzente Salzburg.

Die Landesschülervertretung Salzburg und Akzente Salzburg durften sich über 30 engagierte Schülerinnen und Schüler freuen, die gemeinsam einen arbeitsreichen Tag miteinander verbrachten. Nach einer kurzen Begrüßung erfuhren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie sich Akzente für Jugendliche einsetzt und welche Partizipationsmöglichkeiten es für junge Salzburgerinnen und Salzburger gibt – angefangen vom Redewettbewerb bis hin zum Planspiel. Nach einem Vortrag über das bevorstehende Autonomie-Paket durch AHS-Landesschulsprecher Marcel Kravanja ging es auch schon um die Themenfindung für die Kleingruppenarbeiten am Nachmittag.

Nach den interessanten Gesprächen der Mittagspause wurde unter der Leitung der LSV munter in den Kleingruppen über wichtige Aspekte zum Schulsystem diskutiert. Themen wie Gesamtschule, technische und infrastrukturelle Ausstattung wurden kritisch hinterfragt und heiß debattiert. Nach der Ausarbeitung und einer möglichen Lösungsfindung in den Kleingruppen wurden die Ergebnisse in cumulo vorgestellt. Bei einer anschließenden Fragerunde bekamen die Kleingruppen noch hilfreichen Input der anderen Schülervertreterinnen und Schülervertreter. Die Themen, die die Salzburger Schülerschaft heute bewegen sind: fehlende Digitalisierung und schlechte Umsetzung neuer Medien im Unterricht, unzureichende öffentliche Verbindungen zu und von der Schule, sowie die kaum vorhandene Talenteförderung und fehlende Rückzugsbereiche in der Schule.Akzente Salzburg und die Landesschülervertretung Salzburg möchten sich bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die rege Teilnahme und das ehrenamtliche Engagement bedanken.