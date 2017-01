Jazzfreunde Bad Ischl laden zum Konzert: Petr Beneš Quartet im Youz

19.01.2017, 12:17 Uhr

BAD ISCHL. Am 26. Jänner spielt das Petr Beneš Quartet ab 20 Uhr im Jugendzentrum YOUZ in Bad Ischl.

Petr Beneš, Jazzpianist, Komponist und Arrangeur, Jahrgang 1977, studierte Klavier und Komposition am Konservatorium „Jaroslav Ježek“ in Prag und unterrichtet dort seit 2002 Jazzimprovisation. Als gefragter Sideman spielte er mit der „Reduta Bigband“, der Tschechischen Radio Bigband, war Mitglied des „Petr Kořínek Quartetts“ und der Band „Jazz Efterrätt“. Beneš arbeitet mit dem Tschechischen National Symphonie Orchester und der „St. Blažej Big Band“. Der außergewöhnlich versierte Pianist bewundert die Kompositionen von Pat Metheny. Beneš Lieblingspianist ist Keith Jarrett. Eine eigene Band und eine eigene Plattenfirma zu gründen, hält er für die beste Entscheidung seines Lebens. Die größte Inspiration zu diesem Schritt kam 2011, als Beneš beim OSA Wettbewerb in Kooperation mit dem Bohemia Jazz Fest in der Kategorie Jazzkomposition des Jahres gewann. Der Titel hieß „Waiting for Art“ und entstand aus der Zusammenarbeit mit dem Tschechischen National Symphonieorchester. Das Petr Beneš Quartetts wurde im August 2013 geründet. Das Repertoire besteht hauptsächlich aus eigenen Kompositionen. Im April 2016 erschien die erste CD „PBQ+1“.Die weiteren Mitglieder des Quartetts sin Miroslav Hloucal (Trompete), Marek Urbánek (Schlagzeug) und Tomáš Baroš (Doublebass).Fotos: David Peltan