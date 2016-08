Stuckas Zauberberg 2016

31.08.2016, 12:10 Uhr

Stuckas Zauberberg, das heuer bereits zum 20 Mal stattfindet, ist eines der größten Kinderfeste Oberösterreichs und wartet auch heuer mit über 40 unterschiedlichsten Stationen auf Euch. Diese gilt es zu entdecken, mitzumachen, zu kosten und einfach zu erleben. „Für unsere Arbeit“ so B.S.Stucka, „ist es der schönste Lohn, wenn wir sehen wie sich die kleinen Besucher freuen, aber auch wie Erwachsene wieder zu Kinder werden.“Daher unsere Bitte an alle Eltern, Großeltern und Verwandte:Seid nicht feig, kommt verkleidet und werdet somit Teil der Zauberbergfamilie, am Samstag, dem 17. September ab 14:00 Uhr am Siriuskogl in Bad Ischl. Der Eintritt betrgägt pro Person 5 Euro.P.S.: Stofftiere, Deko, etc. gesucht