Pensionistin bei Brand verstorben

23.12.2016, 11:12 Uhr

Die Frau, die alleine im Haus lebte, wäre gegen 18:35 Uhr von einer Verwandten besucht worden. Als die Besucherin die Haustüre aufsperrte schlug ihr schwarzer Rauch aus dem Hausflur entgegen. Die 29-Jährige aus Laakirchen verständigte sofort die FW Gmunden, die binnen kurzer Zeit am Brandort eintraf. Mit schwerem Atemschutz konnte die Feuerwehr das Haus betreten. In der Küche wurde die Bewohnerin gefunden. Nach der Bergung konnte vom anwesenden Notfallmediziner nur noch der Tod festgestellt werden. Der Brand dürfte im Wohnzimmer bei einem Sitzmöbel ausgebrochen sein. Aufgrund der Gegebenheiten dürften die Flammen von selbst erloschen sein. Weitere Erhebungen zur Brandentstehung werden am 23. Dezember 2016 durch das Landeskriminalamt Oberösterreich geführt.