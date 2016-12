Polizeihund erschnüffelt Diebesgut

17.12.2016, 09:53 Uhr

Der Einbrecher konnte dank der guten Nase des Hundes rasch gefasst werden.

EBENSEE. Ein 66-jähriger Mann aus dem Raum Salzburg steht im Verdacht, am 14. Dezember, am Vormittag in ein Einfamilienhaus eingebrochen zu sein. Er dürfte das Haus vorher bereits ausspioniert haben. Der Einbrecher durchsuchte das Haus und stahl mehrere Bronzefiguren, Münzen, eine Tashcenuhr und ein Stilett. Aufgrund des Einbruchs wurde ein Alarm ausgelöst, der die Besitzerin informierte. Deren Lebensgefährte verständigte sofort die Polizei. Als die Beamten am Tatort eintrafen, war der Einbrecher bereits verschwunden. Bei einer anschließenden Fahnung stellten Polizisten den Mann und nahmen in fest. Das Diebesgut hatte er vor seiner Verhaftung in einem Wald versteckt. Eine Polizeidiensthundeführerin fand gemeinsam mit ihrer Polizeidiensthündin "Cora" das Diebesgut im Wald. Der Beschuldigte zeigte sich bei den Einvernahmen geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels eingeliefert.