Ferienspaß mit dem Ferienpass - der Sportnachmittag

27.08.2016, 09:19 Uhr

Sportnachmittag

Am Freitagnachmittag beschäftige die Union St. Roman ca. 25 Kinder mit einem aktiven Sportprogramm. Dabei gab es folgende Programmpunkte: Weitsprung, Schlagballwerfen, Sackhüpfen, Geschicklichkeitsparcours mit dem Fahrrad, Sprinten, Völkerball, Seilziehen und vieles mehr.Aufgrund des heißen Temperaturen gab es auch so mache gewollte oder auch ungewollte Abkühlung.Mit einem Bastelnachmittag am nächsten Wochenende enden die Ferienpassaktionen und die Kinder freuen sich sicherlich schon auf die Aktionen im nächsten Jahr.