Maskenball 2017: Die Grünen Jungs als wilde Steinzeit-Jäger

04.01.2017, 00:00 Uhr

Zurück in die Steinzeit geht's beim Benefizmaskenball der Grünen Jungs am 28. Jänner in Diersbach.

DIERSBACH. Dass sich die Grünen Jungs nicht allzu Ernst nehmen, haben sie in den Vorjahren bereits mehrmals eindrucksvoll bewiesen. Sie sind ins Tütü geschlüpft, haben viel nackte Haut gezeigt und ordentliche Moves auf die Bühne beim Gasthaus Jell gebracht.Heuer wird's wild beim Benefizmaskenball der Stammtisch-Jungs am 28. Jänner: Für das Motto "Steinzeit" werfen sich die Diersbacher wohl in nicht viel mehr als einen Lendenschurz und bewaffnen sich mit Pfeil und Bogen. Die Besucher dürfen wieder gespannt sein, mit welcher Mitternachtseinlage die Grünen Jungs beim Bergwirt aufwarten.

Los geht's ab 20 Uhr. Vorverkaufskarten kosten 5 Euro und sind bei den Mitgliedern des Stammtisches erhältlich. Abendkasse: 7 Euro. Getreu dem Leitspruch "Help with a smile" getreu, wird der Erlös des Benefizballs wieder gespendet. Das Geld kommt heuer dem Verein "Sonnenstrahl" und der Organisation für Schmetterlingskinder "debra austria" zu Gute.