Jahreshauptversammlung und Ehrungen der Mitglieder

17.01.2017, 20:42 Uhr

Die Verdienstmedaille in Bronze wurde an Sonja Gaderbauer, Robert Immler und Christian Riedl für 15-jähriges, aktives Musikerdasein überreicht.Katharina Krainer konnte leider an diesem Tag nicht dabei sein. Auch sie erhält die Verdienstmedaille in Bronze.

Das Ehrenzeichen in Silber ging an Walter Immler für die langjährige, aktive Mitgliedschaft im Musikverein.Für ihr langjähriges Wirken im Ausschuss und jahrelange musikalische Treue dem Verein gegenüber erhielten Johann Aichinger und Rudolf Bauer das Ehrenzeichen in Gold.Der Musikverein Taufkirchen an der Pram darf noch einmal allen aufs Herzlichste gratulieren!