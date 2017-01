SV Ried dominiert Baumit Hallencup

04.01.2017, 16:04 Uhr

Die SV Guntamatic Ried zeigte beim 26. Baumit Hallencup auf und konnte sowohl das U10, als auch das U12 Finale für sich entscheiden.

U15 Vorrunde gestartet

SCHÄRDING (ebd). Bei der U10 besiegte der Bundesligisten-Nachwuchs im Finale den FC Judenburg mit 2:1. Dritter wurde SV Grödig durch einen 4:1 Sieg gegen die Union Ohlsdorf. Dabei konnten die Rieder bereits das U12-Turnier für sich entscheiden. Dort schlugen sie den SC Dorteweil mit 6:4. Dritter wurde der First Vienna FC.Für das U15 Finale am kommenden Samstag, 7. Jänner in der Schärdinger Bezirkssporthalle, konnte sich in der Vorrunde D und E die TSV Milbertshofen qualifizieren. Dortg geht's gegen FK Austria Wien, SC Freiburg, Glasgow Rangers und den Gewinner der U15 Vorrunde der Gruppe H und K.Fotos: Union Esternberg