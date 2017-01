Perfekte Bedingungen trotz Schneetreiben

08.01.2017, 21:31 Uhr

Der Sparkassen Bezirkscup startete mit dem Slalom in der Christlum in das zweite Rennen 2017

Nach dem Bezirkscup-Auftakt am 7. Jänner in Gerlos mit dem Riesentorlauf, wurde mit dem Slalom am 8. Jänner in der Christlum fortgefahren. 148 Kinder und Schüler folgten der Ausschreibung vom Wintersportverein Achenkirch, sowie der vom Tiroler Skiverband.Sehr zur Freude der Organisatoren, denn es musste auf den Christlumer Nordhang ausgewichen werden. Die Witterungs- sowie Schneebedingungen hätten ein faires Rennen auf der Strecke Gams Branttal nicht zugelassen.Nichtsdestotrotz erfreuten sich die Kinder und Schüler über die perfekt präparierte Slalomstrecke und über den Kurs, der von Neuhauser Alexander gesteckt wurde.In der Wettkampfkategorie Kinder U8 bis U12 musste nur ein Durchgang gefahren werden. Huber Sarah vom WSV Wiesing startete bei den U10 und war mit einer Zeit von 38,74 Tagesschnellste bei den Kindern weiblich. Bei den Burschen unter den Kindern war Lechner Luca vom SC Mayrhofen, mit einer Zeit von 37,33, Tagesschnellster.Die Schülerklasse weiblich dominierte Hörhager Lisa vom SC Mayrhofen. Die in der Wertungsklasse U15/U16 startende Zillertalerin darf sich nach zwei Durchgängen über eine Gesamtzeit von 1:24,33, und somit über den Titel Tagessiegerin freuen.Vereinskollege Pargger Tobias, zugleich selber Jahrgang, sorgte für das männliche Gegenstück. Er benötigte für zwei Durchgänge als Tagesschnellster 1:25,95.Text und Fotos: Regionalsport.at