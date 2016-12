Ein Spinnaker-Segel für die Fahrt in die Zukunft

27.12.2016, 00:00 Uhr

Bezirksvorsteher Paul Stadler wagt beim Bleigießen einen Blick in Simmerings Zukunft

Erste Erfolge

SIMMERING. Zielbewusst greift Paul Stadler zum Sektkübel: Das ist die richtige Wahl fürs Bleigießen, ist sich der Bezirksvorsteher sicher. Schließlich sei Silvester die Zeit um zu feiern, und da wäre Sekt zum Anstoßen angebracht."Heuer kann ich ein Jahr Stadler an der Simmeringer Bezirksspitze begehen", so Stadler. "Als Fazit muss ich sagen: So schlecht haben wir es nicht gemacht."Seine Ergebnisse könnten sich sehen lassen: neue Buslinien für Kaiserebersdorf und Aspern, der Bauernmarkt wurde auf Schiene gebracht, einiges an der Verkehrssituation verbessert wie die Kreisverkehre Unter der Kirche und Kaiserebersdorfer Straße und auch Bezirks-Schulden hätte er zurückgezahlt.

Ein Spinnaker für volle Fahrt

Große Party

"Bestimmte Menschen haben uns den Stillstand vorausgesagt, den Untergang prophezeit. Dafür ist ganz schön was passiert'", so Stadler.Nach der kurzen Bilanz ist auch das Blei geschmolzen und der Bezirks-Chef hat schon das abgekühlte Gebilde aus dem Wasserkübel geholt: "Eindeutig ein Spinnaker", so Stadler. Ein Spinnaker ist ein besonders großes, bauchig geschnittenes Vorsegel zur Vergrößerung der Segelfläche.Der Bezirksvorsteher gibt zu, dass er ein wenig durch seine Segel-Leidenschaft beeinflusst ist. "Mit dem Zusatzsegel kann Simmering noch mehr Fahrt aufnehmen und so schneller seinem Ziel näher kommen."Offiziell wird Silvester erst im Jänner im Amtshaus gefeiert. Auch für den Neujahrsempfang hat der Bezirksvorsteher schon eingeladen – diesmal ins Schloss Thürnlhof.Privat feiert Paul Stadler den Jahreswechsel mit seiner Frau Eleonore und den engsten Freunden. Heuer ist eine größere Party vorgesehen, schließlich ist nicht nur ein neues Jahr zu feiern, sondern auch Stadlers 60. Geburtstag. Gefeiert wird natürlich in Simmering.