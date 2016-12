Meine schönste Weihnachtserinnerung

21.12.2016, 08:58 Uhr

Woran können Sie sich noch besonders gut erinnern?

BEZIRK SPITTAL (ven). Weihnachten ist für jeden etwas ganz Besonders. Die WOCHE fragte Persönlichkeiten aus dem Bezirk nach ihren ganz besonderen Momenten zu Weihnachten. Was war ihre schönste Weihnachtserinnerung?Landtagsabgeordneter Alfred Tiefnig: "Da ich in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen bin, war es meistens der Christbaum oder das eine oder andere kleine Geschenk, über das ich mich sehr gefreut habe. Das Zusammensein mit meiner Familie (Eltern und Geschwister) war mir besonders wichtig."

Willi Liberda, ehemaliger Präsident des Kärntner Landesskiverbandes: "Als es am 24. Dezember zu Mittag, ich glaube im Jahre 1994, zu schneien begann und das Land bis in die späten Abendstunden hinein mit einer dicken Schneedecke überzog wurde. Ich genoss dies damals intensiv, weil ich mir bewusst war, dass mir diese glückliche Fügung vermutlich nicht oft beschieden sein wird."Thomas Schell, Sozialhilfeverband: "Meine schönsten Weihnachtserinnerungen sind jene, wo die Kinder bei der Bescherung mit leuchtenden Augen vor dem aufgeputzten Weihnachtsbaum stehen."Petutschnig Hons, Wutbauer aus Schlatzing: "Nachdem ich mich zu Weihnachten traditionell von der Früh weg komplett zubechere (die ganzen Verwandten, die auf Besuch kommen, erträgt man nur im besoffenen Zustand), kann ich mich nur sehr schemenhaft an die ganzen Weihnachten erinnern. Meine Devise lautet: Wer sich am 27. Dezember an die Weihnachtsfeiertage erinnern kann, der hat was falsch gemacht."Dominik Pacher und Alexander Radin: "Für Alex und auch für mich ist immer das Beisammensein der Familie ein wundervoller Erinnerungsmoment und dieser wiederholt sich zum Glück Jahr für Jahr."Christoph Staudacher, Landtagsabgeordneter: "Von klein auf durften wir Kinder unserer Oma beim Kekse backen helfen. Vanillekipferln backen war für mich und meinen Bruder immer ein besonderes Erlebnis. Noch heute denke ich beim Duft von Vanille speziell in der Weihnachtszeit gerne an meine schöne Kindheit zurück."Willi Granig, Geschäftsführer der Spittal Betriebs GmbH: "Wie schön es war, wie der Schnee in meiner Kindheitszeit und auch Jugendzeit die Stimmung zum Weihnachtsfest gebracht hat, damit wurde auch merklich der Mensch ruhiger und nahm sich viel mehr Zeit für das Wesentliche."Christine Hübner, Vorsitzende der Jungen Wirtschaft: "Als Kind gemeinsam mit meinem Bruder den Christbaum aufputzen und dabei regelmäßig unsere Mutter zur Verzweiflung zu treiben, aufgrund unserer unterschiedlichen Ansichten eines schönes Baumes."Anton Schaubach, ehemaliger WK-Bezirksobmann: "Mein schönstes und eindrucksvollstes Weihnachtsgeschenk waren rote Schi mit Stahlkanten, welche ich mir mit sechs Jahren so gewünscht hatte und dann standen sie neben dem Christbaum - da hatte ich nur mehr Augen für meine Schi. Es waren Schi von der Wagnerei Dollinger in Kirchbach im Gailtal (die gibt es schon lange nicht mehr)."Christine Plazotta, Obfrau Otelo Spittal: "Ich habe ja am 24. Dezember auch Geburtstag ;-) - eine meiner schönsten Erinnerungen ist, als mein Nachbar mit seiner Trompete für mich ein Solo gespielt hat "Stille Nacht - Heilige Nacht"."Brigitte Stocker, Gründerin TZMÖ: "Es ist gar nicht so leicht, aus vielen Erinnerungen die "schönsten" zu qualifizieren. Mit Weihnachten verbinde ich Kindheitserinnerungen: Ich habe mich über mein erstes Paar Schi so gefreut, dass ich es mit ins Bett genommen habe...solange ich noch zuhause lebte, freute ich mich darauf, zu Weihnachten mit Papa in den Stall zu gehen, um den Tieren etwas besonders Gutes zu füttern und zu hören, was die Kühe erzählen, denn laut Papa konnten die Kühe am Weihnachtsabend reden...."Fritzi Golobic, Theater-Koryphäe: "Wenn am Weihnachtsabend meine Mama, in ihrem Sinne, heimlich den Christbaum geschmückt hat, meine Schwester und ich ungeduldig auf die Bescherung gewartet haben und wenn es dann auch noch geschneit hat waren wir die glücklichsten Kinder im ganzen Kranabethwaldl."Karl Anderwald, Politikwissenschaftler: "Die Geburt meiner Tochter Christine an einem 24. Dezember."Claudia Meier, Tanzstudio Movin und Bezirksvorsitzende Frau in der Wirtschaft: "Für mich ist es jedes Jahr wieder faszinierend, wie mit dem Nachmittag des 24.12. plötzlich total angenehme Ruhe und Frieden einkehrt und ich mich so richtig entspannen kann über die ruhigen Weihnachtstage. Weihnachten - das Fest der Liebe mit seinen „kitschigen“ Dekorationen - hat doch seinen ganz speziellen Flair."Heidrun Konrad, Soroptimist Club Spittal: "Die Neugierde meiner Kinder vor dem Weihnachtsabend und die Spannung bis zum Fest; dann das Staunen über den leuchtenden Weihnachtsbaum … und die Geschenke darunter."Markus Carr, Basketballprofi: "Meine schönste Erinnerung war, als ich 15 Jahre alt war. Mein Lieblingsspieler in der NBA Michael Jordan (Chicago Bulls) hat gegen die Los Angeles Lakers gespielt. Meine Mutter gab mir ein Geschenk, ich öffnete es und darin war ein Basketball-Trikot von Magic Johnson (LA Lakers), die Rivalen der Bulls und das Team, das ich gar nicht mochte. Meine Mutter erklärte mir, dass die Trikots von Jordan ausverkauft waren. Ich war nicht wirklich traurig, weil es war das erste Mal, dass ich so ein cooles Shirt bekommen habe und seitdem wurde ich auch Fan der Lakers. Vielleicht ist es auch ein bisschen Zufall, aber heute gibt es ja auch die Spittal Lakers SGS."Christine Wernitznig, Agora Club-Präsidentin: "Das Strahlen in den Augen unserer Kinder und jetzt wieder bei unserem Enkel Maxi - das ist Freude pur."Hartmut Prasch, Museumsdirektor: "Die roten Wangen und die leuchtenden Augen meiner Kinder unter dem Christbaum, bevor es zur Verteilung der Geschenke ging!"