Wo ins neue Jahr rutschen?

26.12.2016, 18:00 Uhr

WOCHE-Tipps für Silvester

BEZIRK. In Mallnitz folgt auf den um 16.30 Uhr beginnenden Dankgottesdienst in der Christkönigskirche auf dem Dorfplatz das Silvestertreiben um 17 Uhr mit dem Ausschank durch "Die Ankogler". Um 17.30 Uhr gibt die Trachtenkapelle ein Konzert, um 18 Uhr schließt sich ein Fackellauf der Mallnitzer Skischulen und das Entzünden der Jahreszahl an. Die eigentliche Silvestergaudi beginnt um 18.30 Uhr mit einem "Warm Up" mit der Band "FolkXtime", die ab 22 Uhr am Dorfplatz durchgehend spielt.

Auf Burg Sommeregg

Silvester-Party in der Hacienda

Silvester-Gala im "Charly´s"

Bleigießen im "Seefischer"

Ein "kulinarisches und lustiges Highlight" zum Jahresende kündigt die Burg Sommeregg in Seeboden ab 19.30 Uhr an. Unter dem Motto: "All u can eat & drink" bietet die Burg bei einem ritterlichem Essen mit lustiger Unterhaltung durch den Burgvogt Martin Schinagl den perfekten Abschluss des Jahres.Aperitif***Bauernbrot mit verschiedenen Aufstrichen***Zucchinecremesuppe aus dem Kupferkessel***Gebratene & Gebackene Hühnerkeulen, gebratene Puten, Rippchen, Schweinestelzen, Ofenkartoffel, Krautsalat, Knödel und verschiedene Soßen & Salate***Frische Buchteln mit warmer VanillesoßeEin Riesenfeuerwerk auf der Turmterrasse wird im neuen Jahr um 00:05 Uhr gezündet.In der "Cantina & Hacienda Mexicana" von Daniel und Tamara Ramsbacher wird eine fetzige Silvester-Party geschmissen. Den Gast erwartet lateinamerikanische Livemusik von Franco zum Abtanzen und zu Mitternacht ein Feuerwerk (wenn es erlaubt ist), Mitternachts-Snack, Prosecco zum Anstoßen und Bleigießen.Das Festmenü sieht so aus:Vorspeisen:kalt:- Räucherforellen Tartare- Mozzarella mit Tomaten- Hummersalat im Glas- Roastbeef auf Sauce-Cumberland- französisches Baguettewarm:- Schaumsüppchen aus Karotten-Ingwer- Onion Rings- Potato Wedges- MaiskolbenSalate:- bunter Blattsalat- Maissalat- Kraut-KarottensalatHauptspeisen:- Mexican Ribs- Texas Wings- Chicken Burrito- mex. Spanferkelroulade- Sirolin-Butt-Steak vom Lavasteingrill(wird a la minute zubereitet)Dessert:- Caipirinha-Sorbet- dunkles und weißes Schoko-Mousse- Schokotörtchen- Petit Fours- frische Früchte- KäseplatteMitternachtsnack:- mex. Chili- vegetarisches ChiliGetränke:- alkoholfreie Limonaden & Säfte (ausgenommen Red Bull)- Kaffee & Tee- Hirter Bier vom Faß- roter & weißer Spritzer- Prosecco- Hauswein rot & weiß, Lachargo (Rioja), Santa Rita 120 (Carbernet Sauvignon)Cocktails:- Pina Colada, Caipirinha, Cocos KissLongdrinks:- Havana Cola, Wodka OrangeEs muss nicht das Silvester-Pakage bestellt werden, man kann auch à la carte essen.Angelika Lassnig-Walder und Küchenchefin Eva Brückmüller bieten seit über zehn Jahren im "Charly's" in Döbriach zu Silvester Gaumenfreuden der besonderen Art!Verwöhnt werden die Gäste im stilvollen Festtagsambiente mit einem siebengängigen Galamenü, frisch gekocht aus der regionalen Küche.Los geht´s um 19 Uhr. Zum Jahreswechsel wird bei Donauwalzer-Klängen auf der Hüttenzeit-Terrrasse die Sektpyramide zum Anstoßen freigegeben!Ab 0.30 Uhr beginnt für die Nachtschwärmer die Silvesterparty im hauseigenen Music-Pub Mc Cool´s. Übrigens: Es gibt nur noch wenige Restplätze für "Charly´s" Neujahrsbrunch am 1. Jänner ab 10 Uhr mit heimischen & mediterranen Schmankerln aus der offenen Küche mit Brunch-Buffet, ein Glas Champagner sowie der Live-Übertragung des Neujahrskonzerts. Reservierung unter Telefon 04246/29323 oder www.meinrestaurant.at.Im benachbarten "Hotel zur Post" geht die Sause mit einem Aperitif in der Bar „Postsciptum" los, ein großartiges Gala-Buffet mit Vorspeisenbuffet, Suppe und Hauptspeise werden serviert, Dessert gibt's wieder am Buffet. Um 23 Uhr startet die Silvester-Garten-Party mit DJ Mo, um Mitternacht startet ein Riesenfeuerwerk. Um 1.00 Uhr folgt noch ein Mitternachtssnack - gefeiert wird bis in den frühen Morgen.Im "Seefischer" beginnt der Silvesterabend mit einem Cocktail und Galamenü. Zu den weiteren Höhepunkten gehören Bleigießen mit dem Rauchfangkehrer, Live-Tanzmusik mit einem DJ sowie ein hoteleigenes Feuerwerk am See. Mit einem Glas Sekt aus der Magnumflasche stoßen die Gäste aufs neue Jahr an und werden am Mitternachtsbuffet mit Köstlichkeiten kulinarisch verwöhnt. Langschläfer können am 1. Jänner bis 12 Uhr mittags frühstücken.