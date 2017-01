Alpenpokal: Spannendes Viertelfinale

15.01.2017, 13:48 Uhr

Oberösterreich 3, Italien 3, Tirol und Deutschland 5 im Halbfinale am wolkenlosen Weissensee.

Die ersten Duelle

WEISSENSEE (ven, ak). Nach einem mehr als spannenden Achtelfinale steht also fest: Das Viertelfinale bestreiten die Teams von Oberösterreich 3 gegen Salzburg 3, Deutschland 2 gegen Italien 3, Steiermark 3 gegen Tirol und Italien 5 gegen Deutschland 5.Die Oberösterreicher legen 7 Punkte in der ersten Runde vor, Salzburg legt in der zweiten Runde mit 7 Punkten nach. In der dritten Kehre punkten die Salzburger mit 5 Zählern, nach der vierten Runde gibt es Gleichstand mit jeweils 12 Punkten. Nach einem besonders spannenden Stechen gewinnt Oberösterreich und zieht als erste österreichische Mannschaft ins Halbfinale ein.

Deutschland und Tirol weiter

Spannendes Halbfinale erwartet

Weitschuss-Sieger geehrt

Italien 3 erzielt in der ersten Kehre 3, in der zweiten fünf, während ihre Gegner immer noch mit null Punkten am Eis stehen. In der dritten Runde sieht es nicht besser aus, Italien legt mit weiteren 3 Punkten nach. Nach der vierten Runde steht es fest: Nach weiteren 5 Punkten - und damit insgesamt 16 Punkten für die Italiener - unterliegen die Deutschen, die keinen einzigen Punkt im Viertelfinale erreichen konnten.Im dritten und viertel Duell stehen sich auf den beiden Bahnen Steiermark 3 und Tirol sowie Italien 5 und Deutschland 5 gegenüber.Die Tiroler legen in der ersten Runde mit 3 Punkten vor, in der zweiten 7, während den Steirern die Felle davonschwimmen. In der dritten Runde punkten die Tiroler mit weiteren 7 Punkten, ebenso in Runde 4. Somit ziehen die Tiroler mit insgesamt 24 Punkten ins Halbfinale ein.Das selbe Bild in den ersten Runden auf der Bahn daneben: Deutschland 5 kann in der ersten Kehre 3 Punkte erzielen, in der zweiten mit 7 Punkten, Italien kann noch immer keine Zähler vorweisen. In der dritten Runde schaffen die Italiener die ersten 3 Punkte, dennoch zieht Deutschland 5 mit insgesamt 13 Punkten - Italien bleibt bei 3 Punkten - ins Halbfinale ein.Somit stehen sich im Halbfinale Oberösterreich 3 und Tirol gegenüber, danach matchen sich Italien 3 und Deutschland 5 um den Einzug ins Finale.Bernhard Patschg nahm seinen Pokal entgegen für seinen Österreich-Rekord von über 465 Metern. Zweitplatzierter ist Markus Schätzl aus Deutschland, dritter wurde Philipp Baumgartner aus Österreich.