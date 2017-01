Innerkrems: Sessellift steht still

04.01.2017, 10:43 Uhr

Hauptbetriebsleiter warf kurzfristig das Handtuch, nun wird fieberhaft Ersatz gesucht.

Vorbereitungen liefen gut

INNERKREMS. Die Innerkrems kommt nicht zur Ruhe. Laut einem Facebook-Posting von Heinz Kabusch, Geschäftsführer der Innerkremser Seilbahnen, steht nun der Vierer-Sessellift auf den Grünleitennock bis auf Weiteres still."Wir waren sehr guter Dinge für die heurige Saison, die Seilbahnengesellschaft wurde von einer neuen Geschäftsführung übernommen und es wurde sofort mit vielen Vorbereitungsarbeiten begonnen. Wir haben die Pisten vorbereitet und waren bereit, den Vierer-Sessellift auf den Grünleitennock wie angekündigt mit 31. Dezember 2016 zu öffnen", heißt es in dem Posting.

Bisher kein Ersatz

Schlepplifte in Betrieb

Mehr zum Thema:

Der Hauptbetriebsleiter habe die Gesellschaft allerdings am späten Abend des 29. Dezembers aus privaten Gründen im Stich gelassen. Für das Betreiben eines Sesselliftes sei die Ausbildung und Prüfung für kuppelbare Sesselbahnen notwendig. "Es war uns bisher nicht möglich, zum Jahreswechsel einen Ersatz zu organisieren. Unser stellvertretender Betriebsleiter hat die notwendige Qualifikation, sieht sich aber bis jetzt persönlich nicht in der Lage, den Hauptbetriebsleiterposten zu übernehmen", so Kabusch.Daher muss der Sessellift, bis Ersatz gefunden wird, stillstehen. Kabusch und sein Team haben in den letzten Tagen 23 Seilbahngesellschaften, Ausbildungsstätten und Sportverbände kontaktiert, konnten aber noch keinen Erfolg vermelden und bitten daher um Ihr Verständnis für die Situation. "Die beiden Schlepplifte am Grünleitennock sind täglich in Betrieb", ergänzt er. "Sollte uns jemand unterstützen können, nehmen wir die Hilfe gerne dankbar an", schließt Kabusch sein Posting. Nun heißt es weiter warten.