Der Vision Run 2016 steht vor der Tür

26.08.2016, 15:53 Uhr

Die dritte Auflage des Vision Run nähert sich in großen Schritten.

Zuerst die Arbeit...



...dann das Vergnügen

ST. PÖLTEN (red). „Vision Run – Gemma‘s an“ mit diesem Leitspruch fällt am Donnerstag, den 1.9. um 18 Uhr der Startschuss zum dritten Vision Run bei der NV Arena in St. Pölten.Die 5 km lange Lauf- und Walk-Strecke verläuft rund um den Ratzersdorfer See, entlang der Traisen und des Viehofner Sees sowie zum Abschluss zweimal um das Stadion, um die tolle Stimmung doppelt genießen zu können.Nach der sportlichen Betätigung in der Natur zwischen Wasser und Grün lädt die Genussmeile mit verschiedenen Schmankerln aus der Region zum Stärken und Genießen ein. Für musikalische Untermalung und ausgelassene Stimmung sorgt auch heuer wieder ein tolles Showprogramm mit Moderation, der Live-Band „Grenzgang“ und DJ Big AL.

Das umfassende LIVE-Angebot wird mit der GsundFit-Meile abgerundet. Zahlreiche Gesundheits- und Aktivstände laden direkt vor Ort zum Mitmachen ein und Experten geben Tipps zu Sport, Gesundheit und stehen für Fragen zur Verfügung.Soziales EngagementProgramm: www.visionrun.at/programmAnmeldung: bis 28.08.2016 € 25,- pro Person (je Team: € 75,-) Nachnennung € 29,- pro Person (je Team: € 87,-) Im Startgeld ist eine Spende von 10 Euro enthalten.