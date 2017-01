SKN Frauen mit zwei Turniersiegen innerhalb von 24 Stunden

11.01.2017, 04:22 Uhr

Innerhalb weniger Stunden jubelten die SKN Frauen über zwei Turniersiege am Parkett. Am Dreikönigstag verteidigte man souverän den Titel bei der Frauen Hallenmeisterschaft des NÖFV, einen Tag später setzten die Wölfinnen noch einen drauf und gewannen den Ladies Soccer Hallencup in Leoben. Diese Turniere waren die perfekte Vorbereitung für den Turbine Hallenpokal, Ende Januar, bei dem man heuer als Titelverteidiger teilnimmt.



Platz 1 und 4 für SKN bei 7. Ladies Soccer Hallencup in Leoben

Den Beginn des verlängerten Wochenendes machten die Wölfinnen in der Prandtauerhalle, in St. Pölten. Bereits im Vorjahr sicherten sich Jasmin Eder und Co. den Titel, auch heuer startete man perfekt in das Turnier und bezwang den SKV Altenmarkt souverän mit 6:3. Noch deutlicher wurde es im Duell mit dem ASK Erlaa, welches 9:1 gewonnen wurde. Top-Scorerin in diesem Spiel war Adina Hamidovic mit vier Treffern. Zwei weitere legte die Nationalteamspielerin gegen FSG Eggendorf nach. In diesem Duell blieben die Wölfinnen sogar ohne Gegentreffer und schossen sich mit einem 5:0 für den Showdown gegen Neulengbach warm. Die ehemaligen Serienmeisterinnen der ÖFB Frauen Bundesliga waren bis zur Begegnung mit dem Erzrivalen aus St. Pölten ebenso ungeschlagen. In einem packenden Entscheidungsspiel sorgte Mateja Zver sorgte für die Führung des SKN, Sonja Hickelsberger glich auch und hielt ihr Team in der Partie. Nach zahlreichen Chancen war es in der Schlussphase Alexandra Biroova, die mit dem 2:1 für die Vorentscheidung sorgte. Fanni Vago sicherte mit ihrem vierten Tor bei diesem Turnier den Sieg im Endspiel ab – Endstand: 4:1 für die SKN Frauen.Somit gelang den Wölfinnen die erfolgreiche Titelverteidigung beim traditionellen Dreikönigsturnier in der Prandtauerhalle. Weiters erfreulich: Adina Hamidovic krallte sich die Torjägerkrone des Bewerbs.2. NÖSV Neulengbach – 9 Punkte3. FSG Eggendorf – 6 Punkte4. SKV Altenmarkt – 3 Punkte5. ASK Erlaa – 0 PunkteAdina Hamidovic (7 Tore/SKN St. Pölten Frauen)Ebenso Tradition hat auch der Hallencup in Leoben. Einen Tag nach dem Dreikönigsturnier in St. Pölten nahmen die Wölfinnen in der Steiermark sogar mit zwei Teams Angriff auf den Siegerpokal. Beide Mannschaften wurden in unterschiedliche Gruppen gelost, gewannen ihre Division jedoch souverän. Im ersten Halbfinale setzte sich SKN I gegen Altenmarkt erst im 7-Meter-Schiessen durch. Sophie Maierhofer machte im zweiten Halbfinale, mit ihrem Siegtreffer für den SK Lation - im Spiel gegen SKN II - sämtliche Finalträume der Gegnerinnen zunichte. Das Team von Alexandra Biroova zog auch im kleinen Finale den Kürzeren und musste sich mit Platz 4 begnügen. Im Endspiel hielt SK Lation lange dagegen, schlussendlich war es jedoch Julia Herndler, die mit ihrem Goldtor für den Turnersieg ihres Teams sorgte. Weiterer Grund zur Freude beim SKN: Evelin Kurz staubte in Leoben die Torjägerkanone ab.2. SK Lation3. SKV AltenmarktEvelin Kurz (5 Tore/SKN St. Pölten Frauen)Nun folgen die Auftritte auf internationalem Parkett. Am Samstag, den 14.1., nimmt der SKN an einem Futsal-Turnier in Zagreb teil, zwei Wochen später reist man als Titelverteidiger zum Turbine Hallenpokal nach Potsdam, dem bedeutendsten Hallenturnier im deutschsprachigen Raum.