Gemeindealpe Mitterbach/Wunderwiese: Familienskitag bringt Pistenspaß zum halben Preis

17.01.2017, 12:06 Uhr

Am 21. Jänner findet auf der Gemeindealpe Mitterbach und auf der Wunderwiese in Puchberg am Schneeberg ein Familienskitag statt. „Familien liegen uns in Niederösterreich ganz besonders am Herzen und werden daher speziell unterstützt – zum Beispiel mit den zahlreichen Vorteilen und Vergünstigungen des Familienpasses. Besonders beliebt sind hier die Familienskitage, an denen eine 50prozentige Ermäßigung auf den regulären Tagestarif gewährt wird. Eine vierköpfige Familie – bestehend aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern - spart somit an diesem Tag 52 Euro und kann einen relativ kostengünstigen Tag auf der Piste erleben. Familien nehmen dieses Angebot sehr gerne in Anspruch“, erklärt dazu Landesrat Karl Wilfing.

„Mit’n Lift aufi, mit Schwung owa“ lautet das Motto der Gemeindealpe, das vor allem Fun und Action verspricht. „Mit der längsten und einer der steilsten Abfahrten Niederösterreichs und der neuen Fun-Slope haben wir hier attraktive Möglichkeiten. Darüber hinaus ist die Schneelage außergewöhnlich gut“, informiert NÖVOG Geschäftsführer Gerhard Stindl über das abwechslungsreiche Angebot in Mitterbach.

Neben dem sportlichen Angebot punktet die Gemeindealpe aber auch heuer wieder mit zahlreichen Events, zum Beispiel mit dem Ö3-Pistenbully am 28. Jänner und dem traditionellen Faschingsbash am 25. Februar.Auch in Puchberg am Schneeberg, nur eine Autostunde südlich von Wien, ist für jedes Familienmitglied etwas dabei. „Auf der Wunderwiese haben wir einen Übungshang für die Kleinsten, unseren bewährten Schlepplift und ein Freeride-Gelände mit einem eindrucksvollen Panorama für alle Tiefschneefans“, so Wilfing abschließend.Informationen zur NÖVOG erhalten Sie im Internet unter www.noevog.at oder im NÖVOG Infocenter (Montag bis Samstag von 7:30-18:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 7:30-16:00 Uhr) unter +43 2742 360 990-99.