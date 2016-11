"Teiflbruat" bringt Brauchtum zurück nach Althofen

29.11.2016, 15:00 Uhr

Die Krampusgruppe "Teiflbruat Althofen" will das Brauchtum in Althofen wieder aufleben lassen.

ALTHOFEN (stp). Die Krampusse sind zurück in Althofen. Die Anfang 2016 neu gegründete Gruppe "Teiflbruat Althofen" veranstaltet am 3. Dezember einen Krampuslauf mit 27 Gruppen und ca. 400 Krampussen und Perchten. Als Veranstaltungsort dient die Parkfläche bei der Firma Flex. "Wir legen Wert darauf, dass wir Krampusse und keine Perchten sind. Unser Hauptziel ist es, dieses Brauchtum nach Althofen zurückzubringen", erklärt Obmann Christian Gutmann.

Krampus oder Percht?

Karitativer Zweck

"Einheitlich werden"

Der gebürtige Salzburger lebt seit drei Jahren in Althofen und ist seit seiner Kindheit ein Teil der Krampuskultur. "In Salzburg war die Trennung zwischen Krampus und Perchten früher sehr genau. Mittlerweile verschwimmt das alles untereinander", so Gutmann.Der Verein "Teiflbruat Althofen" umfasst derzeit 29 Mitglieder, aufgeteilt in 18 Krampusse, vier Engerl und sieben Ordner. Die "Teiflbruat" ist heuer bei insgesamt 14 Läufen in ganz Österreich dabei. Im Bezirk präsentiert man sich unter anderem in St. Veit und Guttaring sowie auf diversen Kramuskränzchen."Man sollte das Brauchtum schon beibehalten, wir bauen aber auch das eine oder andere Showelement, wie Feuerspucker, ein", erzählt Gutmann.Neben der neuen Veranstaltung bringt sich die Krampusgruppe auch in karitativer Hinsicht in die Gemeinde ein."Wir unterstützen im Rahmen unserer Veranstaltung einen 9-jährigen Jungen aus Althofen, der an einer unheilbaren Krankheit leidet", so Gutmann. "Es wird bei unserem Stand am Adventmarkt Lose für fünf Euro zu kaufen geben. Das eingenommene Geld kommt dann Niklas zugute." Sachpreise für die Verlosung konnte man von Firmen aus der Gemeinde akquirieren. Für Personen, die sich zwar nicht an der Verlosung beteiligen, den kleinen Niklas aber dennoch unterstützen möchten, wurde kürzlich auch ein Spendenkonto eingerichtet (siehe Info-Box unten)In Zukunft will sich die kinderfreundliche Krampusgruppe noch einheitlicher zeigen. "Wir wollen in den nächsten Jahren alle einheitliche Felle und Masken haben", so der Obmann. Am 9. Dezember stellt die Teiflbruat Althofen ihre aktuellen Masken und Felle bei ihrem Adventstand aus. "Damit wollen wir vor allem Kindern ihre Ängste nehmen", so Gutmann.