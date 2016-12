Der Apotheker - komische Oper von Joseph Haydn

Der Apotheker - komische Oper von Joseph HaydnRegie und Bearbeitung: Ulla PilzMusikalische Leitung: Nana MasutaniGrilletta: Iza KopecVolpino: Armin GramerMenghino: Martin MairingerSempronio: Johannes HanelAm Samstag, 11.03.2017 verwandelt sich das wunderbare, historische Alte Theater Steyr wieder für einen Abend zur Opernbühne.Das Ensemble von „Kultur.Theater.Musik“ hat die Zielsetzung, klein besetzteMusiktheaterwerke, fern von den großen Opernbühnen, in einem intimen Rahmen aufzuführen.Ein idealer Anlass, einen stimmungsvollen und vergnüglichen Abend mit Musik von J. Haydn, im Ambiente des Alten Theaters Steyr, zu verbringen, das einen idealen Rahmen für Haydns Oper bildet.Um Haydns Musik zum Leben zu erwecken, steht ein hochkarätiges junges Ensemble unter der musikalischen Leitung der Pianistin Nana Masutani zur Verfügung: Die Sopranistin Iza Kopec wird die Rolle der Grilletta verkörpern und der international erfolgreiche Countertenor Armin Gramer wird als Volpino zu sehen und zu hören sein. Der aus Niederösterreich stammende Tenor Martin Mairinger, wird die Rolle des Menghino interpretieren und Bariton Johannes Hanel schlüpft in die Partie des Sempronio.Für die Inszenierung und Bearbeitung des Stückes ist die aus unzähligenMusiktheaterproduktionen, sowie aus Ö1, bekannte Ulla Pilz verantwortlich.

Inhalt:Nur aus Liebe zur schönen Grilletta arbeitet der sanfte junge Menghino in derApotheke ihres Vormunds Sempronio. Der hat zwar nichts anderes im Kopf als die neuesten Nachrichten aus aller Welt, es aber selbst auf sein Mündel abgesehen, vor allem wegen ihrer Mitgift. Und auch der reiche Volpino, der Sempronios Apotheke gar so häufig besucht, tut das nicht aus medizinischen Gründen, sondern weil er an Grilletta Gefallen findet.Als der Apotheker versucht, seine Eheschließung mit der Ziehtochter unter Dach und Fach zu bringen, verkleiden sich seine Nebenbuhler als Notare und setzen jeweils ihren eigenen Namen in den Ehevertrag ein. Der Schwindel fliegt natürlich auf, aber statt aufzugeben, versteigt sich Volpino in eine noch haarsträubendere Lügengeschichte: Er erscheint als reicher Orientale, der Sempronio einen hoch dotierten Posten in der Ferne verspricht, weit weg von Grilletta. Allerdings hat Volpino hier die Rechnung ganz ohne Menghino gemacht und vor allem ohne Grilletta....Karten zu € 24,-- / € 22,-- / € 20,-- / € 18,-- sind im Stadtservice Steyr im Rathaus(Tel. 07252/575-800), in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen und Trafikplus-Trafikenin ganz Österreich (zzgl. Gebühren), im Ö-Ticket CallCenter 01/96096,auf www.oeticket.com sowie an der Abendkasse erhältlich.