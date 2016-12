10.12.2016, 15:08 Uhr

Unbekannter stahl Traktor. Fahrzeug mittleweile wieder aufgetaucht. Von Täter fehlt aber noch jede Spur.

GARSTEN. Ein Unbekannter stahl am 8. Dezember zwischen 13 und 16:15 Uhr den Traktor Lindner Geotrac 75, der im Nahbereich des Bahnhofes Lahrndorf im Gemeindegebiet Garsten abgestellt war. Der 67-jährige Besitzer aus Ternberg hatte die Zugmaschine dort abgestellt und war mit dem Fahrrad zum "Garstener Advent" gefahren. Aufgrund eines Defektes am Zündschloss lässt sich der Startschlüssel nicht mehr abziehen und war angesteckt. Als der Besitzer um 17:30 Uhr zum Abstellort zurückkam, war der Traktor nicht mehr da. Er vermutete, dass ihn ein Bekannter weggestellt hat und fuhr daher mit dem Fahrrad nach Hause. Als er am 9. Dezember alle Bekannten durchgerufen hatte und keiner mit dem Traktor weggefahren war, erstattete er die Anzeige.

Täter beschädigt Pkw

Weitere Anzeige

Täter fotografiert – Hinweise erbeten

Der Täter streifte am 8. Dezember, um 16:15 Uhr, mit der gestohlenen Zugmaschine bei der Kraftwerksüberfahrt Rosenau einen abgestellten Pkw. Der Lenker blieb stehen, begutachtete den Schaden und sagte zu den anwesenden Personen, er habe keine Zeit und es sei eh nix passiert. Die Fahndung nach dem Traktor nach dieser Anzeigeerstattung verlief ohne Erfolg und der Zulassungsbesitzer konnte nicht erreicht werden. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: Rund 20 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, schlank, bekleidet mit schwarzer Jacke mit braunem Schultereinsatz, Österreicher, offensichtlich alkoholisiert.Eine weitere Anzeige ging am 9. Dezember ein, wonach am 8. Dezember zwischen 15:00 Uhr und 22:00 Uhr ein Pkw, der vor dem Reihenhaus Garsten, Lahrndorferstraße 35, abgestellt war, schwer beschädigt wurde. Es handelt sich um eine Sackgasse und aufgrund der Spuren am Fahrzeug (Rost, Schmutz) besteht der dringende Verdacht, dass der Schaden vom gestohlenen Traktor stammen und sich der Lenker dort kurzfristig versteckt hatte.Mittlerweile konnte der gestohlene Traktor, in Steyr aufgefunden und sichergestellt werden.Der Täter, der den Traktor gestohlen hat, wurde von Zeugen im Bereich Kraftwerksüberfahrt Rosenau fotografiert, nachdem er einen geparkten Pkw gestreift hatte.Der Mann ist nur von hinten zu sehen. Hinweise an die Polizeiinspektion Garsten unter Tel. 059133 4150.