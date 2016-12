Basketball: Freud & Leid oder Sieg & Niederlage

10.12.2016, 18:28 Uhr

Sieg gegen Enns, Pech in Gmunden. Am Freitag endlich wieder ein Heimspiel für die McDonald’s - Basketballer

Denkbar knappe und bittere Niederlage am Traunsee. Dies nach einer starken Begegnung von beiden Teams, alles auf Augenhöhe. Bis zur Pause deutliche Vorteile für die Mac's. Im dritten Viertel dann ein kurzer Einbruch, Flaute und nur magere zehn Punkte (49:45). Spannend besonders der letzte Abschnitt. Mehrmals wechselte die Führung, dann Gmunden schon fünf Punkte voran (61:56, 40. Minute). Juraj Mlynsky versenkt einen "Dreier", Marco Zanlucchi wirft noch zwei Punkte, Remis. Dann (leider) ein Foul, zwei Freiwürfe für Gmunden, der erste Wurf sitzt, die Entscheidung. -1, Niederlage, schade ...

Vorschau:

war trotzdem mit der gebotenen Leistung des Steyrer Teams zufrieden: "Einsatz und Spielfreude perfekt, Stimmung im Team gut. Ärgerliche Niederlage, weil knapp. Schade, aber so ist es nun mal". ...Kommenden Freitag (16.12., 20:15h, STH Tabor) endlich wieder ein Heimspiel in Steyr, der FCN Wels ist zu Gast in der Taborhalle. Wiederum kein leichtes Spiel für die Mac's ...Emils Sürums 17, Marco Zanlucchi 12, Patrick Rohrweck 9, Michael Galli 8, Peter Medinger 8, Clemens Zeiler 4, Juraj Mlynsky 3, Sanel Didovic, Sebastian Filipovic, Sebastian Hilgärtner, Makarije Kovacevic.Die Pflicht wurde in Enns eindeutig erfüllt. Trotz des klaren Sieges taten sich die Steyrer gegen die Lions phasenweise unerwartet schwer. Gesamt stand der Erfolg jedoch nicht in Frage, die gezeigte Leistung war allemal ausreichend. Alle Spieler wurden eingesetzt, alle vier Vierteln gewonnen. Wichtiger Erfolg mit Blickrichtung oberes PlayOff. Auch die -1 Punkte Niederlage im Heimspiel zum Saisonauftakt ist damit wett gemacht.Michael Galli 17, Juraj Mlynsky 17, Makarije Kovacevic 11, Marco Zanlucchi 9, Clemens Zeiler 4, Senail Didovic 3, Peter Medinger 2, Patrick Rohrweck 2, Sanel Didovic, Sebastian Filipovic, Sebastian Hilgärtner.