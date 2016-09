Würdigung der Verdienste um die Gemeinden

30.09.2016, 18:14 Uhr

Ehemalige GemeindefunktionärInnen Gottfried Hörtnagl und Lambert Hörtnagl im Landhaus geehrt.

MÜHLBACHL/SCHMIRN (cia). Für ihre langjährigen Verdienste um ihre Gemeinden wurden in der Vorwoche Gottfried Hörtnagl (Mühlbachl) und Lambert Hörtnagl (Schmirn) geehrt. Die beiden ehemaligen Gemeindefunktionäre können jeweils auf 36 Jahre in ihren Ämtern zurückblicken. LH Günther Platter und Gemeindereferent LR Johannes Tratter luden sie deshalb am 28. September zur Verabschiedung und Ehrung in den Großen Saal des Landhauses. Im Rahmen eines Festakts überreichten sie tirolweit insgesamt 48 Auszuzeichnenden eine Urkunde und würdigten sie für deren langjährigen Einsatz.

„Die Aufgaben der Funktionärinnen und Funktionäre sind komplex und anspruchsvoll. Sie stellen hohe Anforderungen an alle Bediensteten innerhalb einer Gemeinde, die sich täglich tatkräftig für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger einsetzen“, sind sich LH Platter und LR Tratter einig. „Wir danken den hier Anwesenden für die jahrelange erfolgreiche und konstruktive Zusammenarbeit. Sie alle haben zum Fortschritt unseres Landes beigetragen.“