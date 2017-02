„Ich habe mir mein Leben gezeichnet“

03.02.2017, 14:47 Uhr

Vom klassischen Realismus in die Moderne

Mit dieser Vernissage endet für den leidenschaftlichen Künstler eine Phase. Zugleich geht Lukas Fambri einem neuen Abschnitt seiner künstlerischen Tätigkeit entgegen.Der Künstler lebt seit seinem 16. Lebensjahr mit einer schizoiden Persönlichkeitsstörung. In seiner Isoliertheit wurde er zum Autodidakt und hat in der Kunst sein Allheilmittel gefunden. „Ich habe mich auf den klassischen Realismus fixiert. Je schwerer das Bild zu zeichnen war, desto besser habe ich mich gefühlt. Im Lauf der Zeit bin ich tiefer und tiefer ins Zeichnen, in meine Welt, versunken“, sagt Lukas. Doch Lukas Fambri ist kein klassischer Künstler, wie auch Heinz Aschenbrenner in seiner Eröffnungsrede betonte. Mit seinen Zeichnungen verwischt er die Grenzen zwischen Fotografie und Zeichnung. Seine Portraits wirken wie Fotografien, sind aber mit Kohle und Graphit gezeichnet. Talent sowie Fertigkeit werden sicherlich auch in seinen neuen Projekten, die im Stil der Moderne auf Portraitmalerei basieren werden, aufeinandertreffen.