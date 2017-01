Weltbeste Kombinierer beim 4. Nordic Combined Triple in Seefeld

13.01.2017, 12:01 Uhr

Eines der Saisonhighlights der Nordischen Kombinierer nähert sich mit großen Schritten: Nach drei erfolgreichen Auflagen holt das Seefeld Nordic Combined Triple zum nächsten Schlag aus. Das Ausnahme-Format geht vom 27. bis 29. Jänner zum vierten Mal in Szene.

SEEFELD. Warum der Weltcup-Stopp in der Olympiaregion als das Saisonhighlight gilt, ist schnell erklärt: Im Rahmen des Triples warten auf die Nordischen Kombinierer an drei aufeinanderfolgenden Tagen, drei unterschiedliche Bewerbe – inklusive eines tobenden Hexenkessels., 27. Jänner 2017, startet das Nordic Combined Triple mit einem Sprungdurchgang und einem 5-Kilometer-Rennen.schickt die besten 50 in einen Sprungdurchgang und eine 10-Kilometer-Konkurrenz.sind nur mehr die besten 30 Athleten startberechtigt. Sie gehen mit den kumulierten Zeitrückständen ins Rennen und kämpfen bei zwei abschließenden Sprungdurchgängen und einem 15-Kilometer-Rennen um den Titel. Wer am Ende als Erster die Ziellinie überquert, ist Sieger des Seefeld Nordic Combined Triples.

Mister "Seefeld" Eric Frenzel

Nordische Kombinierer beim Seefelder Kristallzauber

Bisher gelang dies nur einem, nämlich dem Deutschen Eric Frenzel. Er holte sich 2014, 2015 und 2016 die Krone des Kombinations-Königs in Seefeld und damit auch das doppelte Preisgeld, die doppelten Weltcuppunkte, sowie eine Sonderprämie.fiebert dem Triple entgegen: „Das Triple ist mit drei Rennen natürlich etwas schwieriger zu bewältigen als andere Weltcups. In der Zwischenzeit habe ich aber gelernt, sehr gut in meinen Körper hineinzuhören und weiß, wann ich Ruhe brauche. In Seefeld habe ich immer zusätzliche Motivation und Kraft. Die Bezeichnung ´Rennen im Wohnzimmer` trifft es hier wohl perfekt. Letztes Jahr hat es mir am Balken ein Grinsen ins Gesicht gezaubert, anstatt nervös zu werden“, freut sich auch Lokalmatador David Pommer auf das nordische Ereignis.Aber auch abseits der Wettkampfstätten wartete das Triple wie gewohnt mit großen Sprüngen auf. Nachdemam Freitagabend, 27.1., das Warm Up bestritten hat, geht am Samstagabend, 28.1., ab 18 Uhr wieder derüber die Bühne, im Rahmen dessen unter anderem große Namen wie Gregor Glanz, Jonny Logan, George McCrae, Aneta Sablik, Carmen Geiss oder Farid für die breite Musik-Palette sorgen. Bereitstehen werden an diesem Abend auch die Nordischen Kombinierer, die sich um 20.00 Uhr für einen Gastauftritt auf die Kristallzauberbühne wagen.der Seefelder Dorfplatz Hotspot. Hier geht dasüber die Bühne, bei dem die VIPs ihr Können hinterm Steuer unter Beweis stellen.