Feuerwehrjugend Hallein verteilt das Friedenslicht

Am 24. Dezember 2016 verteilt die Feuerwehrjugend das Friedenslicht von 9.00 - 13.00 Uhr im Feuerwehrhaus in Hallein. Von 10.00 - 12.00 Uhr auch beim Löschzug Bad Dürrnberg.

Jedes Jahr vor Weihnachten entzündet ein Kind in der Geburtsgrotte von Bethlehem das Friedenslicht. Das Licht erinnert daran, dass sich die Menschen für den Frieden einsetzen müssen. Alle sind aufgefordert, in ihrem Bereich und in ihrem Leben Frieden zu schaffen. So wie die kleine Flamme millionenfach von Kerze zu Kerze, von Hand zu Hand weitergegeben wird, so muss auch der Friede von Mensch zu Mensch wachsen.