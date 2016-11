Kuchler Adventmarkt: Weihnachtseinkauf vor der Kulisse des Hohen Göll

01.12.2016, 09:24 Uhr

Bei einsetzender Dämmerung erhellen auch in diesem Jahr wieder viele funkelnde Lichter an zwei Adventsamstagen den Kuchler Markt!

KUCHL (sys). Am 03. und 17. Dezember findet von 16.00 Uhr bis 21.00 Uhr vor der Abendkulisse des Hohen Göll der Kuchler Adventmarkt statt. Mit funkelnden Lichtervorhängen verzierte Standerl säumen dann die Marktstraße. Der Geruch von hausgemachten Gaumenfreuden wie Ofenkartoffeln, frisch geräuchertem Fisch oder heißen Maroni steigt einem in die Nase. Das wohlig warme Feuer an zwei offenen Feuerstellen sowie leckerer Punsch und Glühwein laden zum Aufwärmen und Verweilen ein…

Für jeden Geschmack

Kleine (B)Engel erwünscht

Natürlich gibt es neben Kulinarischem aber auch noch mehr zu entdecken: Allerlei Deko-Artikel, verschiedene Textilien sowie Schmuck bieten genauso wie hausgemachte Teigwaren, Bio-Käse und gesunde Kräuterprodukte die Möglichkeit, sich selbst zu beschenken oder das passende Geschenk für die Liebsten zu finden.Und natürlich kommen unsere kleinen Besucher auch nicht zu kurz: Nach dem sehr erfolgreichen Kinderkrampuslauf im letzten Jahr, laden wir auch heuer wieder kleine Krampusse und Engerl dazu ein, am 03.12.2016 ab 17.00 Uhr gemeinsam in den Markt zu ziehen! Das weitere Kinderprogramm wird von Farben Rettenbacher und der Bibliothek Kuchl gestaltet. Kutschenfahrten und eine lebende Krippe am 17.12.2016 runden das Angebot ab und sorgen dafür, dass sicherlich jeder in festliche Stimmung kommt.