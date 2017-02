BezirksblätterBergauf in der Gaißau

16.02.2017, 13:57 Uhr

Gipfelsieg und Hüttengaudi: Die Bezirksblätter haben mit skitourenwinter.com zum Skitourenabend aufs Wieserhörndl geladen.

GAISSAU-HINTERSEE (tres). Nicht nur die sternenklare Nacht leuchtete am 15. Februar über dem Wieserhörndl in der Gaißau, auch eine Karawane an Stirnlampen zog sich in gemütlichem Tempo entlang der Piste die 720 Höhenmeter hinauf.Viele Skitourengeher, darunter Bezirksblätter Salzburg-Geschäftsführer Michael Kretz, erreichten den Gipfel in top-aktuellen Atomic Skiern, die der Premium Skisportartikel-Hersteller Atomic vor Ort zum kostenlosen Testen zur Verfügung stellte.Nach dem Gipfelsieg ging es bergab zu Werner und Michaela Höllbacher in die Schirla Stubm , wo es für jeden Teilnehmer gratis Würstl und ein Seidel Stiegl Bier gab.

Live-Musik von der Meissnitzer Band

Mit dabei waren auch Christiane Meissnitzer und Hans Gsenger von der Abtenauer Meissnitzer Band , die mit ihren Liedern für sensationelle Stimmung in der Schirla Stubm sorgten.Die Bezirksblätter bedanken sich bei allen, die dabei waren, bei den Teilnehmern, unseren Partnern skitourenwinter.com, Atomic und Stiegl, beim TV-Sender RTS , bei dem es demnächst einen TV-Beitrag über das BezirksblätterBergauf zu sehen gibt, bei Franz Pölzleitner vom Gästeservice Tennengau , bei Betriebsleiter Martin Wallmann und den vielen fleißigen Händen im Skigebiet Gaißau-Hintersee, die diesen lustigen Skitourenabend ermöglicht haben.>> 11. März, 16.00 Uhr: Treffpunkt beim Pisteneinstieg vom Parkplatz Enzingerboden in Uttendorf-Weißsee; Skitour auf die Rudolfshütte mit Hüttengaudi>> 25. März, 17.00 Uhr: Treffpunkt bei der Gnadenalm in Obertauern; Skitour auf die Südwiener Hütte mit HüttengaudiKeine Anmeldung nötig, einfach hinkommen!Bildergalerie vom BezirksblätterBergauf am Ronachkopf - Fotogalerie