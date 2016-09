Schöne Dinge rund um den Garten

28.09.2016, 07:20 Uhr

Lederleitner hat alles für den Garten, Gartengestaltung und Gartenmöbel

ATZENBRUGG. Lederleitner bietet neben der ursprünglichen Gärtnerei (in Atzenbrugg) auch Gartenmöbel, Accessoires aus dem Bereich Garten und HOME, Gartengestaltung, Gartenbeleuchtung, Naturstein und seit 2014 auch das Segment HOME. Markus Lederleitner führt die Firma nun in fünfter Generation. Der Standort Atzenbrugg beschäftigt derzeit 43 Mitarbeiter, in Atzenbrugg und Michelhausen arbeiten insgesamt 4 Lehrlinge.Es gibt zwei Filialen in Wien (Römische Markthalle in der Börse; in der Filiale Kärntner Straße nur Schnittblumen) und je eine in Graz, Salzburg, Linz/Puchenau, Krems, Laxenburg, Atzenbrugg und die Gartengestaltung in Michelhausen. Weiters gibt es zwei HOME Filialen: den Concept Store in Wien Tuchlauben und den großen HOME Store im Schloss Walpersdorf.

Vor Ort können Sie einen Rundgang durch das vielfältige Sortiment machen, sich von den Fachkräften beraten lassen oder im Cafè, welches jeden Samstag von 10 Uhr bis 17 Uhr mit Kaffee und kleinen Köstlichkeiten verwöhnt, entspannen. Dort finden Sie auch eine umfangreiche Auswahl an regionalen Produkten wie den beliebten Kaffeesirup oder die verschiedensten Salze, Essig und Öl.