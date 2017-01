Tullner Kids und auch Schi Tullnerfelder Erwachsene im Skifahren erfolgreich!

09.01.2017, 11:16 Uhr

23.12. Jauerling Nacht_ RTL:2.Platz Michael Kalwa3.Platz Christian Wonder4.Platz Lukas Joichl26.12. Neukirchen/Großvenediger/Salzburg:1.Platz Christian Wonder31.12.Oxenpolenta Trophy Reiteralm/ Pichl/ Reiteralm/Stmk:2,Platz Linda Wonder4.Platz Christian Wonder5.1. Intersport Pisten Kids Pisten Cup in St. Margarethen/Aineck/ Katschberg:2.Platz für Christian Wonder, somit hat sich Christian W. aus Trasdorf für das Finale am 12.3. in Neukirchen/Großvenediger/Salzburg qualifiziert.

6.1. Ötscher Kiddy Trophy Lackenhof/Ötscher/NÖ1.Platz Linda Wonder4.Platz Christian Wonder7.1 NÖ Raiffeisen Club Nachwuchscup:Linda Wonder wegen Bindungsproblem nach zwei Toren gestürzt und nicht im Ziel8.1. SportUnion NÖ Landesmeisterschaft Annaberg/Söllenreith 1 / NÖAnna Salzgeber 1.PlatzLinda Wonder 1.PlatzChristian Wonder 5.Platz8.1. ASVÖ Landesmeisterschaft NÖ Annaberg/ Rennpiste-Söllenreith/NÖLinda Wonder 1.Platz und ASVÖ Landesmeisterin NÖAnna Salzgeber 1.PlatzChristian Wonder 1.PlatzElisabeth Lukas-Salzgeber 1.PlatzJohannes Lukas 2.PlatzElina Masnec und David Salzgeber 6.PlatzSarah Masnec 7.Platz